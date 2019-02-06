Вежливо унизила. Аплодисменты политика в адрес Трампа стали новым мемом

Реакция лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на выступление американского лидера Дональда Трампа не оставила равнодушными пользователей соцсетей и быстро стала новым мемом. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что весь вечер конгрессмен вела себя сдержанно и ограничивалась лишь закатыванием глаз.

Тем не менее, когда Трамп заявил, что стране следует отказаться от политики мести, сопротивления и возмездия, а также воспользоваться возможностями, предоставляемыми сотрудничеством, компромиссом и общим благом, Пелоси не удержалась. Она встала со своего места, принявшись хлопать в ладоши с саркастической улыбкой.

Imagine the amount of memes we're gonna get with Nancy Pelosi clapping like this pic.twitter.com/Yr65w0ZXM7 — T ™ (@stan_elites) February 6, 2019

Под прицел камер политик попала всего на мгновение, но все зрители обратили внимание на эти аплодисменты и отметили, что она стала новым мемом.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе выступления Трамп пообещал победить эпидемию ВИЧ в США за 10 лет, а также заметил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД.