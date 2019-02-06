Стали известны подробности отравления 10 человек в бассейне в Нижнем Новгороде

Отравление 10 посетителей фитнес-клуба в Нижнем Новгороде произошло, по предварительным данным, из-за сбоя системы хлорирования бассейна. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что это привело к превышению допустимой концентрации хлорсодержащих реагентов в воде.

Всего в бассейне плавали 10 человек: шестеро детей и четыре взрослых. Всего госпитализировано пять человек. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

По словам очевидцев, "даже девушки на ресепшене были в масках".

Также сообщается, что фитнес-клуб сейчас работает в штатном режиме, закрыт лишь бассейн.

На месте происшествия работают следователи. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".