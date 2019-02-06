Суд продлил арест бывшему министру здравоохранения Дагестана

Читайте также

Суд продлил арест бывшему министру здравоохранения Дагестана

48

Фото: © Pixabay

Кировский районный суд Махачкалы продлил арест экс-министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

— Суд Махачкалы продлил на два месяца арест бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову — до 7 апреля 2019 года, — приводит текст сообщения ТАСС.

Также отмечается, что арест бывшего заместителя министра здравоохранения Хаджимурада Мирзабекова продлён на три месяца — до 7 мая.

Напомним, Ибрагимов был задержан в июле 2018 года. Он и четверо его подчинённых подозреваются в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств в размере 115 миллионов рублей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×