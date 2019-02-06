Суд продлил арест бывшему министру здравоохранения Дагестана

Кировский районный суд Махачкалы продлил арест экс-министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
— Суд Махачкалы продлил на два месяца арест бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову — до 7 апреля 2019 года, — приводит текст сообщения ТАСС.
Также отмечается, что арест бывшего заместителя министра здравоохранения Хаджимурада Мирзабекова продлён на три месяца — до 7 мая.
Напомним, Ибрагимов был задержан в июле 2018 года. Он и четверо его подчинённых подозреваются в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств в размере 115 миллионов рублей.
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