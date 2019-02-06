Премьера фильма с Лиамом Нисоном сорвалась из-за его расистских высказываний

В настоящий момент карьера популярного актёра находится под большим вопросом и может закончится.

Авторы и промоутеры фильма "Снегоуборщик" приняли решение отменить красную ковровую дорожку, а также праздничный приём по поводу премьеры ленты. Вместе с этим продюсеры картины запретили актёру Лиаму Нисону появляться в кинотеатре во время показа работы.

Предыстория: Актёра Лиама Нисона обвинили в расизме

Причина этого — недавнее высказывание актёра, которое в Сети назвали расизмом. Дело в том, что Нисон в интервью The Independent рассказал, что его подруга стала жертвой изнасилования. По словам девушки, нападающий был темнокожим — Нисон решил отомстить ему. По словам актёра, он был готов убить любого темнокожего, который попался бы ему на пути.

Такая позиция актёра вызвала негативную реакцию в Сети. Многие посчитали, что такое поведение является расистским.