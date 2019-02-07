Родительский комитет призвал наказать виновных за черви в еде ульяновских детей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала Лайфу скандал в гимназии Ульяновска, где ученикам в столовой раздали вафли с червями. По мнению многодетной матери, это просто вопиющая ситуация.

— Это не то что халатность, а просто вопиющий беспредел, за который надо давать всем виновникам реальные сроки. Всем, с подачи кого произошли такие закупки, — сказала Волынец.

По её словам, нужно выяснить, где именно завелись черви.

Вполне возможно, это пищевые черви, которые заводятся в старых продуктах. Может быть, это пищевая моль — она, кстати, очень любит печенье, шоколад. Уверена: будет проведено тщательное расследование и установлена причина появления этих червяков в детском питании. Если их долго хранили в школе, то, конечно, отвечать будет администрация, а если поставщик привёз вафли, что более вероятно, уже в таком состоянии — то он.

Также председатель Национального родительского комитета выразила мнение, что в России "необходимо лицензировать деятельность компаний, занимающихся поставками питания в детские сады, в школы, в ВУЗы".