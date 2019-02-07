СМИ: Бывшего президента Бразилии приговорили почти к 13 годам лишения свободы

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения из-за коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает издание Excelsior со ссылкой на свои источники.

Судья Габриэла Хардт огласила приговор по делу Лулы да Силвы, обвиняемого в незаконном приобретении дома и земельного участка на территории бразильского города Атибайа в штате Сан-Паулу.

Несмотря на то, что недвижимость оформлена на другого человека, правоохранители считают, что он был куплен бывшим бразильским лидером на незаконно полученные средства.

Как ранее сообщал Лайф, Лула да Силва являлся президентом Бразилии с 2003 по 2011 год. В апреле 2018 года политика приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о коррупции. При этом Апелляционный суд Бразилии постановил освободить политика, однако Федеральный суд отменил данное решение.