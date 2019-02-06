Взрыв газа произошёл в Йоркшире, есть пострадавшие

На севере Англии в городе Батли графства Йоркшир произошёл взрыв газа. Об этом сообщила журналист телеканала ITV Calendar News Кэти Оскрофт в своём твиттере.
The centre of #Batley #WestYorkshire tonight where a suspected gas explosion has left three people in hospital @itvcalendar pic.twitter.com/BQeFQGbvCR— Katie Oscroft (@katieoscroftitv) 6 февраля 2019 г.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.
Причины случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.
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