Взрыв газа произошёл в Йоркшире, есть пострадавшие

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Взрыв газа произошёл в Йоркшире, есть пострадавшие

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На севере Англии в городе Батли графства Йоркшир произошёл взрыв газа. Об этом сообщила журналист телеканала ITV Calendar News Кэти Оскрофт в своём твиттере.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

Причины случившегося уточняются. На месте работают экстренные службы.

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