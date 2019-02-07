Лукашевич: Наблюдатели из РФ могут не получить аккредитацию на выборы на Украине

Российские наблюдатели могут не получить аккредитацию на президентские выборы на Украине в 2019 году. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

— Вопрос сложный: поедем или не поедем, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Лукашевич также подчеркнул, что российская сторона пытается убедить ОБСЕ в неправомерности позиции украинских властей.

Напомним, четвёртого февраля в Верховную раду был внесён законопроект, который предполагает запретить россиянам наблюдать за выборами президента Украины в 2019 году. Позже лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей из РФ на территорию страны.