Ради мирного соглашения. Лидер Косова готов отдать часть территории Сербии

Лидер Косова Хашим Тачи выразил готовность скорректировать границы государства ради заключения мирного соглашения с Сербией. Об этом пишет Gazeta Express.
— Если незначительное изменение границ — цена за мирное соглашение, то эта (мера. — Прим. Лайфа) приемлема, — отметил политик.
При этом он отметил, что ряд объектов передаче не подлежит. В числе таких территорий водохранилище "Газиводе", город Косовска-Митровица, а также комплекс "Трепча".
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