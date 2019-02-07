Ради мирного соглашения. Лидер Косова готов отдать часть территории Сербии

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Ради мирного соглашения. Лидер Косова готов отдать часть территории Сербии

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Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Лидер Косова Хашим Тачи выразил готовность скорректировать границы государства ради заключения мирного соглашения с Сербией. Об этом пишет Gazeta Express.

— Если незначительное изменение границ — цена за мирное соглашение, то эта (мера. — Прим. Лайфа) приемлема, — отметил политик.

При этом он отметил, что ряд объектов передаче не подлежит. В числе таких территорий водохранилище "Газиводе", город Косовска-Митровица, а также комплекс "Трепча".

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