Названы самые жаркие места на планете

Соответствующий рейтинг самых жарких мест в мире был составлен британским изданием The Independent.

Журналисты в первую очередь отметили Долину Смерти (Калифорния, США). Именно здесь была зарегистрирована самая высокая температура воздуха — летом она достигает 47°C.

Также в рейтинг вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол (Эфиопия). Специалисты считают, что именно она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населённых мест Земли. Помимо этого, в рейтинг вошёл город Эль-Азизия (Ливия) — в летние месяцы здесь температура поднимается до 48 градусов.

Также самыми жаркими в мире местами признаны были пустыня Деште-Лут (Иран), населённый пункт Тират-Цви (Израиль), город Тимбукту (Мали), провинция Кебили (Тунис), оазис Гадамес (Ливия), а также город Бендер-Махшехр (Иран).