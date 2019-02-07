Болтон и Климкин обсудили "вмешательство России" и выборы на Украине

Советник президента США Джон Болтон и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили такие вопросы, как предстоящие выборы на Украине, а также "вмешательство РФ".

— Обсудили вопросы региональной безопасности, российского вмешательства и надежду на свободные и справедливые выборы, — написал Болтон в своём твиттере.

При этом он добавил, что вместе с Климкиным надеется, что Украина со временем станет процветающим, единым, свободным и мирным государством.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин рассказал, какие отношения с Москвой следует выстраивать будущему лидеру Незалежной.