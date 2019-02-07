Радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" оштрафовали за материал журналистки

Псковский суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей за материал журналистки, которую обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщил главный редактор станции Максим Костиков.

— Это правонарушение, связанное со статьёй Светланы Прокопьевой . Именно за это нас и оштрафовали на 150 тысяч рублей — за то, что якобы там есть признаки оправдания терроризма, — приводит слова Костикова ТАСС.

Главред также отметил, что радиостанция намерена обжаловать решение суда в течение недели. По его словам, суд не принял во внимание заключения некоторых экспертов-лингвистов.

В настоящее время против Прокопьевой возбуждено уголовное дело. За "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.