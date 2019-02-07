Взрыв газа произошёл в одном из зданий в Сан-Франциско

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Взрыв газа произошёл в одном из зданий в Сан-Франциско

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Скриншот: © Twitter /NBC Bay Area

Отмечается, что несколько соседних зданий эвакуировали, также перекрыли соседнюю улицу в районе Ричмонд.

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) взрыв на линии газоснабжения стал причиной сильного пожара, охватившего, по крайней мере, одно здание. Об этом сообщает Associated Press.

Фотографии и видео столпа пламени, достигшего уровня третьего этажа, разошлись по социальным сетям и местным СМИ.

По данным представителя полиции Роберта Руэки, сообщение о пожаре поступило около часа дня по местному времени. Данных о пострадавших пока нет.

Отмечается, что несколько соседних зданий эвакуировали, также перекрыли соседнюю улицу в районе Ричмонд.

Представитель почтовой службы США Августин Руиз сообщил, что почтовый офис, расположенный рядом с местом взрыва, эвакуировали.

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