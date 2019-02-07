Взрыв газа произошёл в одном из зданий в Сан-Франциско

Отмечается, что несколько соседних зданий эвакуировали, также перекрыли соседнюю улицу в районе Ричмонд.

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) взрыв на линии газоснабжения стал причиной сильного пожара, охватившего, по крайней мере, одно здание. Об этом сообщает Associated Press.

Фотографии и видео столпа пламени, достигшего уровня третьего этажа, разошлись по социальным сетям и местным СМИ.

#BREAKING: Crews in San Francisco battling two-alarm fire caused by explosion, according to fire department. https://t.co/F8rXHzWyCu pic.twitter.com/ew9WcE3gZ3 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 6, 2019

По данным представителя полиции Роберта Руэки, сообщение о пожаре поступило около часа дня по местному времени. Данных о пострадавших пока нет.

Отмечается, что несколько соседних зданий эвакуировали, также перекрыли соседнюю улицу в районе Ричмонд.

Представитель почтовой службы США Августин Руиз сообщил, что почтовый офис, расположенный рядом с местом взрыва, эвакуировали.