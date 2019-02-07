Генконсульство РФ в США проверит сообщения о неоказании помощи Ярошенко в тюрьме

Генконсульство РФ в Нью-Йорке проводит проверку после сообщений в СМИ, что находящемуся в американской тюрьме лётчику Константину Ярошенко отказывали в медицинской помощи.

На странице генконсульства в "Фейсбуке" отмечается, что ситуацию с находящимся в тюрьме Данбери Ярошенко держат под контролем.

— Планируем ходатайствовать об организации встречи дипломатов генконсульства с россиянином в ближайшее время. Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения Константина Ярошенко медобслуживанием, — говорится в сообщении.

Также в генконсульстве добавили, что "рассматривается возможность перевода Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей".

Напомним, Ярошенко осуждён в США семь лет назад к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью доставить на территорию Штатов партию наркотиков.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что состояние здоровья россиянина в тюрьме ухудшается из-за нечеловеческих условий.