Российский турист погиб от ножевых ранений в Эквадоре

Турист из России стал жертвой вооружённого ограбления в эквадорском Кито, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что россиянин вместе со своей спутницей был в квартале Итчимбия. Пару окружили четверо мужчин и попытались отобрать у них личные вещи. В итоге россиянин оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали, но медикам не удалось спасти ему жизнь.
Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности преступников. Спустя время все четверо нападавших были задержаны.
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