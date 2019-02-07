Российский турист погиб от ножевых ранений в Эквадоре

Турист из России стал жертвой вооружённого ограбления в эквадорском Кито, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что россиянин вместе со своей спутницей был в квартале Итчимбия. Пару окружили четверо мужчин и попытались отобрать у них личные вещи. В итоге россиянин оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали, но медикам не удалось спасти ему жизнь.

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности преступников. Спустя время все четверо нападавших были задержаны.