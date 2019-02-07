Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 128

Отмечается, что изначально с места происшествия был госпитализирован 81 пострадавший.

В результате инцидента с незаконной врезкой в трубопровод на территории мексиканского штата Идальго, по последним данным, погибло 128 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Институт социального страхования 6 февраля сообщил о смерти ещё одного пострадавшего в ходе взрыва.

На месте инцидента погибло 68 человек, ещё 81 человека госпитализировали. К настоящему моменту 60 пострадавших скончались, ещё 19 остаются в больницах.

Как ранее сообщал Лайф, взрыв произошёл 18 января, когда около 350 местных жителей собрались на месте врезки, чтобы наполнить канистры бензином. После того как гейзер с топливом загорелся, десятки людей пострадали от сильнейших ожогов.