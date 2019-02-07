Певица потеряла слух после пластической операции в Москве

Певица Елена Демидова потеряла слух в результате пластической операции в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в 2017 году Демидова делала пластическую операцию в одной из столичных клиник. По словам певицы, во время операции хирург допустил ошибку, проколов ей подъязычный нерв и слюнные железы, из-за чего женщина частично лишилась слуха.

Певица призналась, что потратила на лечение около 650 тысяч рублей.

Информацию об инциденте проверяют в ГСУ СК РФ по Москве.