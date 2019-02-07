Трамп рассказал, когда объявит полную победу над ИГИЛ

Американский лидер также подчеркнул, что в будущем планирует продолжить сотрудничество с другими странами в рамках борьбы с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон может сделать официальное заявление о полной победе над ИГИЛ* уже на следующей неделе.

— Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено об освобождении 100% территории "халифата", однако я хочу дождаться официального объявления. Не хочу забегать вперед, — цитирует главу Белого дома The Washington Post.

Американский лидер также подчеркнул, что в будущем планирует продолжить сотрудничество с другими странами в рамках борьбы с терроризмом, в том числе и потому, что разрозненные остатки группировки представляют угрозу.

Как сообщал Лайф, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил состояние ИГИЛ в Ираке.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.