"Янки, идите домой!" В Венесуэле собирают подписи против вмешательства США

В Каракасе начался сбор подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы.

Отмечается, что первый этап акции проходит на площади Симона Боливара в центре столицы, однако, по словам президента страны Николаса Мадуро, сбор подписей состоится "на каждой площади, в каждой казарме, в каждой школе и на каждой фабрике".

— Народ Венесуэлы отвергает угрозы в адрес нашей Родины, исходящие от Соединённых Штатов. Мы собрались здесь сегодня, чтобы начать процесс сбора подписей, — приводит РИА "Новости" слова лидера правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Дарио Виваса.

Напомним, 29 января президент Боливарианской Республики Николас Мадуро обратился к американскому лидеру Дональду Трампу на английском языке и потребовал оставить страну в покое. В начале февраля власти республики обнаружили в аэропорту на севере страны партию оружия, прибывшую из США.