СМИ: Google начала удалять из поиска запрещённые в России сайты

Поисковая система Google начала удалять из поиска ссылки на сайты, которые находятся в реестре запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что на такой шаг компания пошла из-за угрозы блокировки.

Напомним, ранее корпорация Google удалила два нелегальных финансовых приложения из своего магазина по запросу ЦБ РФ, а 1 февраля выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов.