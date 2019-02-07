Медведчук назвал главную фальсификацию на президентских выборах на Украине

Председатель политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" также заметил, что выборы нельзя считать легитимными, поскольку в них не участвуют жители Донбасса.

Политик Виктор Медведчук заявил, что выдвижение слишком большого количества кандидатов — уловка властей Украины, которая позволит в дальнейшем воспользоваться их правом на представление интересов в избирательных комиссиях всех уровней.

— Такое нереальное количество людей, которые и близко не могут претендовать на высший пост в стране, — это и есть одна из самых больших и самых крупных фальсификаций, — цитирует председателя политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" РИА "Новости".

Политик также предсказал рост количества выдвиженцев и заметил, что выборы нельзя считать легитимными, поскольку в них не участвуют жители Донбасса.

При этом он подчеркнул, что власти Киева воспользуются всеми доступными средствами для сохранения полномочий.

— Сегодня будет предприниматься всё: фальсификации, подкуп избирателей... — заявил он.

Ранее Медведчук отметил, что, несмотря на обвинения, не откажется от своей позиции относительно автономии Донбасса.