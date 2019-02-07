"Это зависть". Учительницу в Барнауле хотели уволить за фото в купальнике

Педагог призналась, что за неё заступились родители детей. Теперь многие из них также пристрастились к зимнему плаванию.

В Барнауле учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в купальнике, которое она выложила в соцсети.

По словам педагога, к закаливанию её пристрастил супруг. И на одном из соревнований Татьяна сфотографировалась в закрытом купальнике.

Кому-то из родителей учеников фото не понравилось. Они пожаловались директору, которая посчитала поведение 38-летней учительницы аморальным и сказала писать заявление об уходе.

— Конечно, реакция людей показалась странной. Было неприятно, неожиданно. Наверное, это доля зависти со стороны тех, кто любит жаловаться на болячки. Но коллеги не критиковали меня, многие даже были не в курсе происходящего, — рассказала Татьяна местному телеканалу "Катунь 24".

Впрочем, на защиту уволенного педагога встали родители, чьим детям нравилось учиться под началом Татьяны Кувшинниковой.

— На следующий день родители из моего класса собрали подписи, написали ходатайство директору — и ситуация благополучно разрешилась, — призналась она.

Также учительница заявила, что после одного из первых соревнований её приняли в федерацию закаливания и зимнего плавания "Белые медведи". Теперь, по словам женщины, некоторые ученики и их родители тоже ходят закаляться на озеро.