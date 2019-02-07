Медведчук назвал Украину площадкой США для выяснения отношений с Россией

Политик также высказал предположение, что Киев и Вашингтон не заинтересованы в урегулировании существующих разногласий между ними и Москвой.

Вашингтон использует Украину в качестве площадки для выяснения отношений с Москвой. Об этом лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил в эфире Первого канала.

— Думаю, что Вашингтон использует Украину как площадку для конфронтации между США и Россией, — сказал он.

Медведчук также высказал предположение, что Киев и Вашингтон не заинтересованы в урегулировании существующих разногласий между ними и Москвой.

— Считаю, если бы США и Россия нашли общий знаменатель во многих вопросах урегулирования, в том числе и по Украине, то от этого выиграла бы и моя страна. Но это не нужно киевской власти. И, по всей видимости, это не нужно той администрации, которая находится сегодня в Белом доме, — заявил он.

Как сообщал Лайф, ранее Генпрокуратура Украины возбудила против Медведчука уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с тревогой отреагировал на эту новость.