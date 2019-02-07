Швеция обвинила Россию в подготовке к "большой войне"

Россия регулярно проводит масштабные учения и тренируется вести "большую войну". Об этом заявили специалисты Шведского института оборонных исследований.
— Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО, — цитирует РИА "Новости" руководителя исследований Юхана Нурберга.
По мнению аналитиков, примером наращивания подготовки к войне можно считать учения "Запад-2017" и "Восток-2018", поскольку "в первых манёврах приняло участие 100 тысяч человек, а во вторых — 300 тысяч".
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