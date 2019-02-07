Родной дом Трампа выставили на продажу за $2,9 млн

Отмечается, что некоторое время объект был в распоряжении Airbnb, в тот период его можно было арендовать на ночь за $725.

Дом, в котором прошло раннее детство президента США Дональда Трампа, снова выставили на продажу, пишет газета New York Post.

Trump's childhood home listed for $2.9 million https://t.co/Wwqy3PmRCx pic.twitter.com/xDsWCpxdo7 — New York Post (@nypost) February 7, 2019

Жёлтый пятикомнатный особняк в районе Куинс на Лонг-Айленде, построенный отцом Трампа в 1940-х годах, выставили на продажу за 2,9 миллиона долларов.

Впервые дом появился на аукционе незадолго до инаугурации американского лидера в 2017 году. Тогда его рассчитывали продать за 2,14 миллиона долларов.

Отмечается, что некоторое время объект был в распоряжении Airbnb и в тот период его можно было арендовать на ночь за 725 долларов.