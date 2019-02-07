Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в доме в Томске

В Томске два человека погибли и ещё двое пострадали при пожаре в деревянном доме.

— В квартире, с которой начался пожар, сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек (мужчины и женщины), — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Пострадавшими оказались 88-летняя женщина и её 55-летний сын, которых спасатели спускали по лестнице на руках.

Также отмечается, что сотрудники МЧС спасли 12 человек — их вывели из горящего дома через окна и по лестничному маршу.

Огнём были повреждены тамбур и частично крыша дома. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его причины устанавливаются.