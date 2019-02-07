Бывший министр рассказал, из-за чего разрушается политика Украины

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Бывший министр рассказал, из-за чего разрушается политика Украины

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Фото: © РИА Новости

Коррозия морали и аннигиляция разрушают политику Украины. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

— Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция, — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Червоненко также отметил, что нынешние украинские политики "принимают форму сосуда", стараясь принести пользу не стране, а своему начальству.

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