Бывший министр рассказал, из-за чего разрушается политика Украины

Коррозия морали и аннигиляция разрушают политику Украины. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

— Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании. В Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция, — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Червоненко также отметил, что нынешние украинские политики "принимают форму сосуда", стараясь принести пользу не стране, а своему начальству.