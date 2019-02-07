Кабмин РФ утвердил программу по переселению в Ингушетию из-за рубежа

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение на 2019–2021 годы об оказании содействия по переселению в Ингушетию соотечественников, проживающих за рубежом. Этот документ был опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что благодаря данной программе в Ингушетию прибудут специалисты и учёные, которые занимаются технологическими и научными проблемами. Ожидается, что это положительно скажется на экономике региона.

Всего программа до 2021 года привлечёт в Ингушетию 150 соотечественников.