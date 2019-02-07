Генсек НАТО захотел привлечь к ДРСМД новых партнёров

НАТО приложит все усилия, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также привлечь к нему новых партнёров. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО продолжит работать над тем, чтобы сохранить договор и усилить контроль над вооружениями. Мы изучим инициативы по этому вопросу, — сказал Столтенберг в интервью медиагруппе Funke.

Он также отметил, что размещение оружия, запрещённого ДРСМД, странами, которые не являются участницами договора, как Китай, Индия, Иран или Пакистан, должно стать поводом для привлечения к ДРСМД большего числа государств-партнёров.

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин пообещал, что Кремль зеркально ответит на действия США. Позже президент США Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность выработать новое соглашение по ДРСМД, которое включало бы в себя Китай, однако российская сторона отметила, что никаких конкретных инициатив от Штатов пока не поступало.