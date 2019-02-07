Военный эксперт рассказал, как заставить США вернуться к переговорам по ДРСМД

Так, специалист считает, что объединение усилий по обеспечению безопасности или разбор ситуации на уровне ШОС может вернуть Штаты за стол переговоров.

Глава Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов предложил способы, как вернуть США к переговорам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом информирует "Военно-промышленный курьер".

Ивашов считает, что Штаты необходимо заставить чувствовать прямую угрозу удара по своей территории подпадающими под договор ракетами. Он напомнил, что от Чукотки всего 80 километров до границы США.

Эксперт также напомнил о разведывательной деятельности РФ для размещения комплексов РС-10 "Пионер". Тогда сообщалось о начале работ по американской стратегической оборонной инициативе, называемой "звёздными войнами", однако разведдеятельность усилила в Вашингтоне желание начать договариваться с нашей страной.

В качестве иного варианта Ивашов предложил усиление контактов с Китаем. Он считает, что объединение усилий по обеспечению безопасности или анализ ситуации на уровне ШОС поможет вернуть Штаты за стол переговоров.

Генерал-полковник предложил также заключить договор для противодействия глобальной системе ПРО США. Тогда в случае американского удара по одной из стран ответ осуществят оба государства.

Наконец, ещё одним способом генерал-полковник назвал политическое воздействие на государства, в которых США, вероятнее всего, разместят ракеты. К ним, в частности, относятся Япония и ряд государств Европы.

Ивашов считает, что действия РФ по данным направлениям заставят американцев изменить свою политику.