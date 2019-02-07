Наслаждайся моментом. Психолог призвал не сообщать о каждом шаге в соцсетях

Людям необходимо научиться наслаждаться моментом и не сообщать в социальных сетях о каждом своём шаге. Об этом заявил профессор испанского педагогического факультета Университета Комплутенсе Хосе Антонио Молина.

— Представьте, как при этом признать зависимость от соцсетей, которые используют все... Надо, чтобы человек признал, что он теряет контроль, что это имеет для него негативные последствия, — сказал Молина в интервью РИА "Новости".

В то же время психолог отметил, что отказываться от социальных сетей тоже не стоит, поскольку в них есть много положительных моментов, как, например, поиск работы, общение с людьми, выбор досуга.

Кроме того, чтобы уменьшить "ущерб", причиняемый соцсетями, Молина посоветовал больше концентрироваться на выполняемых делах, а не "проверять в телефоне, кто что там выложил, и не выкладывать ничего самому". По его словам, настоящую тревогу можно бить, когда "теряется ощущение времени", которое пользователь проводит в Интернете.