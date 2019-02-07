Помпео надеется, что Венесуэла перестанет "зависеть от Кубы и России"

Госсекретарь США заявил, что запуск "мирного переходного процесса" — конечная цель американской политики в отношении республики.

В Вашингтоне рассчитывают, что Венесуэла перестанет полагаться на РФ и Кубу после "мирного переходного процесса" в государстве. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео журналистам телеканала Fox Busines.

Мы очень надеемся, что народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым, а не полагаться на Кубу и Россию Майк Помпео

Помпео также заявил, что запуск "мирного переходного процесса" — конечная цель США. Представитель Вашингтона сказал, что основная цель американских санкций против Каракаса — "достижение хороших результатов для венесуэльского народа".

Напомним, с 21 января в Венесуэле проходят протесты против президента страны Николаса Мадуро. Спикер парламента и глава оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным лидером государства. Россия поддерживает действующего главу, а многие страны Запада — самозванца.