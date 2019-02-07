Клинтон назвала "подарком Путину" выход США из ДРСМД

Политик выразила мнение, что отказ Штатов от переговоров без других форм соглашения с РФ "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Америки Хиллари Клинтон назвала выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "подарком Путину". Об этом сообщает The Hill.

Клинтон сказала, что прибегла бы к "более дипломатическому" подходу, отметив, что, по её мнению, отказ от переговоров без других форм соглашения с РФ "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

Напомним, 2 февраля США уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Кремль зеркально ответит на действия Соединённых Штатов. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность выработать новое соглашение по ДРСМД, включающее в себя Китай, но российская сторона отметила, что никаких конкретных инициатив от Америки пока не поступало.