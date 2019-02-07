Япония отказалась от фразы о "незаконной оккупации" Курил

Отказ от этой формулировки может быть связан с улучшением отношений между государствами.

На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий" (так в Японии именуют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) впервые не стали применять фразу о "незаконной оккупации" островов Россией, сообщает Киодо.

Как уточняет издание, отказ от данной формулировки может быть связан с улучшением отношений между государствами и интенсивным процессом переговоров по вопросу мирного договора.

Съезд проходит в Токио ежегодно 7 февраля. В нём традиционно участвуют премьер-министр страны, министр иностранных дел и другие члены правительства.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.