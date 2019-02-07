Автобус столкнулся с грузовиком в Нижнем Новгороде, более 20 человек пострадали

Автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

— В автобусе находилось 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21 пострадавшему, — сообщили в ведомстве.

Добавим, что 13 человек доставлены в больницу. У них лёгкие ушибы и ссадины.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. РИА "Новости" в свою очередь уточняет, что автобус — не пассажирский, он перевозил рабочих.