Автобус столкнулся с грузовиком в Нижнем Новгороде, более 20 человек пострадали

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Автобус столкнулся с грузовиком в Нижнем Новгороде, более 20 человек пострадали

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

— В автобусе находилось 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21 пострадавшему, — сообщили в ведомстве.

Добавим, что 13 человек доставлены в больницу. У них лёгкие ушибы и ссадины.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. РИА "Новости" в свою очередь уточняет, что автобус — не пассажирский, он перевозил рабочих.

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