Британские СМИ сообщили о третьем причастном к делу Скрипаля

Мужчина якобы прибыл в королевство в тот же день, что и Петров и Боширов, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери.

Газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники заявила, что есть некий третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с произошедшим в Солсбери. В издании считают, что он якобы отменил свой вылет из Британии в назначенное время и, вероятно, по-прежнему находится на территории королевства.

В газете отмечают, что подозреваемого зовут Сергей Федотов. Сообщается, что он прибыл в Британию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон называет сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и Петров и Боширов, но, как заявили изданию источники, в последний момент отказался от перелёта.

— Неизвестно, почему Федотов не сел на рейс. Но в последнюю минуту он отменил регистрацию и регистрацию багажа. Возможно, он до сих пор разгуливает по Великобритании, — приводит издание слова источника.

По мнению журналистов газеты, Федотов тоже является сотрудником военной разведки России, а в Британию ездил не под настоящим именем. Издание считает, что он мог остаться в королевстве после того, как стало ясно, что Скрипаль выжил после отравления. Газета также отмечает, что есть несколько теорий насчёт того, какую роль Федотов мог выполнять в "деле Скрипаля". По одной версии, он привёз отравляющее вещество, согласно другой, выполнял разведывательную миссию и должен был сообщить "коллегам", когда Скрипали покинут свой дом. Daily Telegraph не исключает, что Федотов руководил операцией из базы в Лондоне.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта прошлого года.