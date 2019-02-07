В Москве археологи нашли клад из монет XIX века

Всего обнаружено 36 медных и 59 серебряных монет на сумму 35 рублей 50,5 копейки.

Археологи обнаружили клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века при раскопках на месте снесённого в 1960-х дома на Долгоруковской улице в центре Москвы. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства столицы.

— Деньги нашли во время раскопок на месте дома, снесённого ещё в 60-х годах прошлого века. Вероятно, владелец спрятал их в стене здания в период финансового кризиса, вызванного Первой мировой, — уточняется в сообщении.

Клад был обнаружен в слое битого кирпича. Как полагают исследователи, он был спрятан в тканом мешочке в стене на втором или третьем этаже. Наиболее поздняя монета датирована 1915 годом. Всего обнаружено 36 медных и 59 серебряных монет на сумму 35 рублей 50,5 копейки, что примерно равно зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц.

Монеты серьёзно окислены и находятся на реставрации. После работ находка будет передана в Музей Москвы.