Действовали в 20 регионах России. ФСБ задержала 30 фальшивомонетчиков

Следователи проверяют злоумышленников на причастность к финансированию терроризма.

Задержаны 30 фальшивомонетчиков, действовавших в 20 регионах РФ, сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники ФСБ и МВД на территории Московского региона и Республики Дагестан пресекли деятельность группы, участники которой изготавливали и сбывали "высококачественные поддельные денежные знаки".

— Задержаны 30 участников организованного преступного сообщества. Реализация крупных партий фальшивок проводилась в 20 промышленно развитых регионах, — уточняется в сообщении.

Деятельность сообщества контролировалась из-за рубежа, добавили в ФСБ. Полиция возбудила девять уголовных дел, в рамках которых изъяты поддельные банкноты, оборудование с клише для печати денег и средства воспроизводства элементов защиты купюр.

— Ранее, в октябре прошлого года, в Дагестане была пресечена деятельность ряда подпольных "лабораторий" по массовому производству поддельных денег, принадлежавших задержанным лицам, — добавляется в сообщении.

Задержанных проверяют на причастность к иным преступлениям, в том числе к финансированию терроризма.