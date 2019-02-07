СКР возбудил дело после взрыва возле месторождения в ХМАО

Следователи завели уголовное дело после гибели рабочего при взрыве на магистральном конденсатопроводе возле Ян-Лорского месторождения в ХМАО. Оно возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Об этом сообщает региональное управление СКР.

— Во время ремонтных работ на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом без возгорания, — говорится в сообщении ведомства.

В результате один рабочий погиб, еще один пострадал, а третий пропал без вести. Его поиски продолжаются.