Без вариантов. Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором

При этом оснащение обновлённого седана мало чем будет отличаться от машин этой модели для европейского рынка.

Обновлённый седан Toyota Corolla появится на российском рынке с единственным двигателем. Об этом сообщает российский офис японского производителя.

Новое поколение этого седана на российском рынке получит использовавшийся ранее атмосферный мотор объёмом 1,6 литра и мощностью в 122 лошадиные силы. Коробка передач будет доступна в двух вариантах: шестиступенчатая "механика" и вариатор Multidrive. В то время как европейский вариант Corolla будет оснащён более современным 132-сильным агрегатом.

При этом по части остального оснащения российский вариант мало чем будет отличаться от европейского: в топовой комплектации обещан двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, кожаный салон, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем и пакетом электронных ассистентов.

Российские комплектации и цены станут известны позднее.