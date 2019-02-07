Чемоданы и кафельная плитка. В метро Москвы рассказали о забытых вещах в январе

Среди необычных находок также оказались коврики для фитнеса и пакеты с художественной литературой.

Около 840 вещей забыли пассажиры Московского метрополитена в январе на станциях и в вагонах поездов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу метро.

Пассажиры забыли около 840 вещей в январе, почти половина из них уже возвращена владельцам. Среди необычных находок — несколько ковриков для фитнеса и кафельная плитка пресс-служба Московского метрополитена

В метро уточнили, что забытых вещей в январе 2019 года оказалось на 60% больше, чем в 2018 году. Пассажиры забывали часы, украшения, дорожные сумки с личными вещами, рюкзаки, чемоданы и коляски, кем-то была забыта сумка с художественной литературой.

В пресс-службе подземки напомнили, что все забытые вещи в течение полугода хранятся на станции "Котельники".