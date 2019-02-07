Опубликованы фото с места столкновения автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль.

Опубликованы фото с места дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде, где автобус столкнулся с грузовиком на набережной Гребного канала. По данным Лайфа, в результате аварии пострадало 14 человек.

Семь человек были госпитализированы. Всего же в автобусе находилось 33 человека.

Характер травм уточняется.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. По предварительным данным, автобус — не пассажирский, он перевозил рабочих.