Опубликованы фото с места столкновения автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде

Опубликованы фото с места дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде, где автобус столкнулся с грузовиком на набережной Гребного канала. По данным Лайфа, в результате аварии пострадало 14 человек.
Семь человек были госпитализированы. Всего же в автобусе находилось 33 человека.
Характер травм уточняется.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. По предварительным данным, автобус — не пассажирский, он перевозил рабочих.
Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на и ).
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