Опубликованы фото с места столкновения автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде

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Опубликованы фото с места столкновения автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде

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Фото: © L!FE

По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль.

Опубликованы фото с места дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Новгороде, где автобус столкнулся с грузовиком на набережной Гребного канала. По данным Лайфа, в результате аварии пострадало 14 человек.

<p>Фото: © L!FE</p>

Семь человек были госпитализированы. Всего же в автобусе находилось 33 человека.

<p>Фото: © L!FE</p>

Характер травм уточняется.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как сообщалось ранее, ДТП произошло из-за того, что водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине. По предварительным данным, автобус — не пассажирский, он перевозил рабочих.

<p>Фото: © L!FE</p>

Видео с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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