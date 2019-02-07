Посол РФ в Токио: Россия не обсуждает с Японией вопрос передачи Южных Курил

Сейчас стоит задача поступательного развития отношений двух стран "на качественном уровне".

Россия не обсуждает с японской стороной вопрос передачи Южных Курильских островов, на которые претендует Токио. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над Южными Курилами и вопросов их передачи Михаил Галузин

Он добавил, что сейчас стоит задача поступательного развития отношений двух стран "на качественном уровне". Оно предполагает в первую очередь признание Японией итогов Второй мировой войны, включая законность суверенитета России над Южными Курильскими островами, "равно как и над всей Курильской грядой".

По словам Галузина, также существует необходимость снять озабоченность Москвы в сфере безопасности, которая возникла вследствие японо-американского военного альянса.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио считает своими Кунашир, Итуруп, Шикотан, а также группу небольших островков Хабомаи.