Москвичи могут получить скидки на IT-обслуживание

Для этого необходимо быть участником проекта "Активный гражданин" и копить баллы, которые потом можно будет обменять на скидку.

Москвичи смогут получить скидки на услуги онлайн-сервиса "Чудо техники". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того чтобы получить скидку, необходимо быть участником проекта "Активный гражданин" и копить баллы.Так, скидка в 100 рублей на решение одной проблемы с ПО будет стоить 200 баллов. За 600 баллов можно сэкономить 300 рублей на повышении скорости работы ПК, а за 1000 баллов можно получить скидку в 500 рублей при покупке годового обслуживания.

Также по скидке можно будет воспользоваться такими услугами, как восстановление ошибочно удалённых файлов, диагностика системы, в том числе и в режиме онлайн, а также вызвать мастера на дом.

Онлайн-агрегатор "Чудо техники" занимается починкой различных устройств и объединяет в себе более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники.