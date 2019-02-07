Торговый павильон сгорел на площади 400 квадратных метров в Челябинске — видео

Торговый павильон сгорел на площади 400 квадратных метров вблизи автовокзала "Северные ворота" в Челябинске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по региону.
В результате пожара дым распространился на проезжую часть, ухудшилась видимость на дороге.
— Угрозы перехода огня на другие здания не было. Эвакуация не проводилась, — отметили в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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