Торговый павильон сгорел на площади 400 квадратных метров в Челябинске — видео

В результате пожара дым распространился на проезжую часть, ухудшилась видимость на дороге.

Торговый павильон сгорел на площади 400 квадратных метров вблизи автовокзала "Северные ворота" в Челябинске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по региону.

В результате пожара дым распространился на проезжую часть, ухудшилась видимость на дороге.

— Угрозы перехода огня на другие здания не было. Эвакуация не проводилась, — отметили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.