В Липецке столкнулись автобус и грузовик, три человека пострадали

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В Липецке столкнулись автобус и грузовик, три человека пострадали

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Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

В Липецке столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали три человека.

— Произошло столкновение пассажирского городского автобуса ЛиАЗ и грузовика МАЗ. Предварительная версия: МАЗ выехал на полосу второстепенного движения, не предоставив преимущества ЛиАЗу, — сообщает РИА "Новости".

Сообщение об инциденте поступило спасателям около восьми утра. отмечается, что среди пострадавших отсутствуют дети.

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