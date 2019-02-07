В Липецке столкнулись автобус и грузовик, три человека пострадали

В Липецке столкнулись маршрутный автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали три человека.
— Произошло столкновение пассажирского городского автобуса ЛиАЗ и грузовика МАЗ. Предварительная версия: МАЗ выехал на полосу второстепенного движения, не предоставив преимущества ЛиАЗу, — сообщает РИА "Новости".
Сообщение об инциденте поступило спасателям около восьми утра. отмечается, что среди пострадавших отсутствуют дети.
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