Генконсул Японии встал на лыжи по приглашению Кожемяко

Японский дипломат рассказал, что занимается каждые выходные, но пока что не чувствует себя уверенно на снегу.

Генконсул Японии Рюити Хирано заявил, что встал на беговые лыжи с подачи главы Приморья Олега Кожемяко. Об этом он рассказал в Южно-Сахалинске в беседе с РИА "Новости".

— По приглашению предыдущего губернатора Олега Николаевича Кожемяко я занялся беговыми лыжами. Ими я занимаюсь каждые выходные. Я всё так же плох в них, постоянно падаю, но всё равно мне нравится, — сказал Хирано.

Он заявил, что благодарен Кожемяко, зампреду Правительства Сахалинской области Антону Зайцеву за то, что они познакомили его с этим видом спорта. Помимо того, он рассказал, что спустя 30 лет вернулся и к горным лыжам и за последний сезон побывал на горнолыжном курорте "Горный воздух" больше 20 раз.

Как ранее писал Лайф, Олег Кожемяко назвал Дальний Восток лучшим плацдармом для реализации идей.