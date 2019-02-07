Волкер назвал условие допуска наблюдателей из России на украинские выборы

По словам спецпредставителя Соединённых Штатов, Киеву нужны наблюдатели, чтобы доказать, что Незалежная придерживается демократических стандартов.

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в своём твиттере.

По его словам, Киев нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что Украина придерживается демократических стандартов.

— Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под эгидой БДИПЧ, — написал он.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило двоих россиян в список долгосрочных наблюдателей миссии за выборами президента на Украине. Позднее МИД Незалежной подтвердил эту информацию и отметил, что в число наблюдателей попали россиянки, поскольку российских мужчин на территорию государства не пускают.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.