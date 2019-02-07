Стало известно, какую песню россияне чаще всего пели за новогодним столом

Самыми популярными у любителей попеть были песни таких исполнителей, как Limp Bizkit, Элджей и Lady Gaga.

Жители России чаще всего пели в караоке песню "Рюмка водки на столе" Григория Лепса во время новогодних праздников. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГТС.

— Хит Григория Лепса "Рюмка водки на столе" стал абсолютным лидером среди песен у любителей караоке в новогодние праздники и в январе, — говорится в пресс-службе.

Эту песню выбирали чаще семи тысяч композиций западных и отечественных исполнителей, представленных в меню сервиса. "Рюмку водки на столе" исполняли в четыре раза чаще второй по популярности песни, которой стала My Generation американской группы Limp Bizkit.

В топ-5 вошли "Розовое вино" Элджея и Feduk, "Вальс-бостон" Александра Розенбаума и "320 ударов" Николая Баскова. В десятку также попали Bad Romance певицы Lady Gaga, "Сопрано" Ани Лорак и Мота, Summertime Sadness певицы Lana Del Rey, "Пули" исполнительницы Ханны и "Минимал" Элджея.

— Самой сложной песней стала "Омар Хайям" исполнительницы Ханны — её допевали до конца только в одном случае из 12, — рассказали в пресс-службе, добавив, что только треть песен выключали до их окончания.

Как ранее писал Лайф, опрос сервиса путешествий Туту.ру показал, что более 40 процентов россиян все новогодние каникулы провели на диване.