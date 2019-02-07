Малыш погиб. В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом

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Малыш погиб. В КБР семья из пяти человек отравилась угарным газом

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В Черекском районе Кабардино-Балкарии семья из пяти человек отравилась угарным газом в своём же доме. Малыш, которому ещё не было двух лет, скончался. Ещё двое детей в возрасте шести и одиннадцати лет находятся в коме в больнице. О происшествии сообщает региональное СУ СКР по КБР.

— Родители детей пришли в сознание. Основная версия случившегося — отравление угарным газом вследствие ненадлежащего использования газового оборудования, — считают следователи.

Пока назначена доследственная проверка.

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